Seit Wochen verhandeln die kreditgebenden Banken mit dem ins Schwanken geratenen internationalen Konsumgüterkonzern Steinhoff. Jetzt bittet der Konzern seine Kreditgeber um Zeit.

Der in Schieflage geratene Konsumriese Steinhoff International strebt laut einer an die Börsen gerichteten Mitteilung vom Freitagnachmittag an, dass seine Schulden in Europa neu verhandelt werden und bittet die Banken um ein Stillhalteabkommen bis 30. Juni. Die Zinsen sollen weiterbezahlt werden.

Nachdem kurzfristige Liquiditätsprobleme gelöst seien, gehe es nun um die mittelfristige Perspektive. Betroffen von den neuen Arrangements sollen ausschließlich Bankschulden in Europa sein. Laut einer Präsentation des Konzerns vom Dezember betragen diese rund 4,5 Milliarden Euro. Sie werden zum Teil bereits 2018 fällig.

Als Hausbanken nannte Steinhoff im letzten veröffentlichten Geschäftsbericht die Commerzbank und die Standardbank of South Africa, dazu kämen noch Kreditfazilitäten mit vielen anderen Banken und Finanzinstituten weltweit. Nach Meldungen der Nachrichtenagentur Bloomberg haben internationale Banken, darunter auch Bank of America und Nomura, ihre Kredite an Steinhoff bereits in Höhe von rund einer Milliarde Euro abgeschrieben.

Nicht betroffen seien von dem angestrebten Stillhalteabkommen die Kreditgeber der US-Tochter Mattress Firm und der britischen Töchter Pepkor Europe ...

