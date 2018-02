Liebe Leser,

in den letzten drei Monaten ist der Zuckerpreis an der New Yorker Börse weiter zurückgegangen. Diese Entwicklung dürfte sich auch auf das Zahlenwerk von Südzucker auswirken. Dessen Aktie befindet sich seit Beginn 2017 wieder in einem Abwärtstrend, der sich durch den kürzlich erfolgten Rücksetzer noch einmal verstärkt hat.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Exane BNP sieht noch Potenzial nach unten!

An der bisherigen Einschätzung hat sich nichts verändert.

