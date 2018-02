Liebe Leser,

zum letzten Mal wird heute Abend um 20:00 Uhr Janet Yellen als Präsidentin der Federal Reserve im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen. Seitdem sie das Amt von ihrem Vorgänger, Ben Bernanke am 01. Februar 2014 übernahm. ist einiges geschehen. Wird man später auf die Amtszeit von Frau Yellen zurückblicken, dann wird zum einen die Performance der Aktienmärkte als überdurchschnittlich positiv vermerkt werden können. Der S&P 500 stieg in den 4 Jahren um fast 60% an und größere ... (Jens Rabe)

Den vollständigen Artikel lesen ...