Soziale Themen dominieren die Koalitionsgespräche. Dabei ist Digitalisierung viel wichtiger, meinen Wirtschaftsverbände und Firmen.

Bei einer Dienstreise in die Vereinigten Arabischen Emiraten im Herbst erlebte SAP-Finanzchef Luka Mucic ein Land im Aufbruch. Die dortige Regierung will sich für eine Zeit rüsten, in der das Öl nicht mehr die Staatskassen füllt. Daher berief sie einen Minister für künstliche Intelligenz (KI). Hinzu kam eine Strategie, um das ganze Land technologisch zu modernisieren. Das imponiert Mucic.

In Deutschland spielt künstliche Intelligenz dagegen nur eine kleine Rolle. In den Koalitionsverhandlungen von Union und SPD, die heute in die entscheidende Phase gegangen sind, ist im Sondierungspapier ein einziger Satz darüber zu finden. Und wenn die Politiker öffentlich ihre Positionen abstecken, ist bislang hauptsächlich von Arbeitsrecht und Flüchtlingspolitik die Rede. Die Digitalisierung kommt kaum vor.

Dem SAP-Manager bereitet das Sorgen: "Für unser Land wird die Digitalisierung in den kommenden Jahren von herausragender Bedeutung sein." Er appelliert an die politischen Akteure, "die digitale Transformation zu einem zentralen Thema der deutschen Politik zu machen". In einem Konkurrenzumfeld, in dem andere Länder massiv in neue Technologien wie KI investieren, "müssen wir Gas geben", betont Mucic gegenüber dem Handelsblatt.

Mit seinen Bedenken ist der SAP-Vorstand nicht allein. Seit dem Wahlkampf melden sich Unternehmer und Manager, Firmen und Verbände zu Wort. Die "schönen Worten und guten Absichten" müssten jetzt umgesetzt werden, mahnte kürzlich etwa die Chefin von Microsoft Deutschland, Sabine Bendiek, im "Tagesspiegel".

Die Diskussionen über Arzthonorare und Rentenniveau kämen im "seltsam entrückt" vor, sagte Bitkom-Präsident Achim Berg der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ) - von Ideen, wie man in Zukunft Geld verdienen will, fehle jede Spur. Und in Vergleichen zu Breitbandinternet und digitaler Verwaltung steht Deutschland weit hinten.

Der größte deutsche IT-Konzern SAP sieht viel Handlungsbedarf - und zwar auf fast allen Politikfeldern. Besonders wichtig sind: Forschung und Entwicklung, E-Government und der Breitbandausbau.

Die Vorstände Bernd Leukert und Luka Mucic fordern zum Beispiel steuerliche Erleichterungen für Forschung und Entwicklung, um Anreize für Innovationen zu geben; eine zügige Ausgestaltung der europäischen Datenschutzgrundverordnung, um Unternehmen die Unsicherheit zu nehmen; und eine zurückhaltende Regulierung der künstlichen Intelligenz, um die Entwicklung der Technologie ...

