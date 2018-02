Wieder ein Verlust, wieder unter den Erwartungen geblieben - bei der Deutschen Bank geht es einfach nicht voran. Wie Banken-Chef John Cryan seine Leute trotzdem motivieren will.

Als der Brite John Cryan vor zweieinhalb Jahren an die Spitze der Deutschen Bank rückte, hielten das viele für eine richtig gute Wahl. Er wirkte als wohltuender Gegensatz zu seinen Vorgängern, die viel versprochen, aber wenig gehalten hatten.

Mittlerweile steht Cryan selbst stark unter Druck. Investoren verlangen, dass es mit der Bank sichtbar aufwärtsgeht. Sie stellen Cryans Position zumindest mittelfristig in Frage. Viele Angestellte sind von Sparrunden und Rückschlägen erschöpft. Im Dezember legte die Bank ein Abfindungsprogramm für Beschäftigte im Privatkundengeschäft auf. Die 1000 vorgesehenen Stellen waren innerhalb kurzer Zeit überbucht. "Die Leute haben einfach keine Lust mehr", heißt es in der Bank. Das könne man auch verstehen.

Dabei bezweifelt niemand, dass Cryan bei den Altlasten konsequent aufgeräumt hat. Aber nun scheint das Institut auf halber Strecke stecken geblieben. Während andere Banken wieder solide Gewinne machen, geht es bei der Deutschen Bank nicht voran.

Irgendwie, so die Idee, muss jetzt ein Ruck durch die Bank gehen. Für den soll der Chef sorgen. Das ist an sich eine putzige Vorstellung. Die Dinge sind halt so, wie sie sind. Es reicht nicht, wenn Cryan weniger grantig dreinschaut, plötzlich einen auf Jürgen Klopp macht oder ein paar Mal "Tschakka, wir schaffen es" ruft. Trotzdem muss der Brite nun Optimismus und Zuversicht verbreiten.

Bei der Bilanz-Pressekonferenz am Freitag hatte er es damit nicht einfach. Dass die Zahlen mies ausfallen würden, hatte die Bank zwar schon angekündigt. Tatsächlich sind ...

