Das Kaufinteresse gegenüber dem Greenback legt zu und so gerät der EUR/USD unter Verkaufsdruck, wodurch er zur 1,2425/20 fällt. EUR/USD Angebote mit guten US Daten Nach dem die US Daten positiv überraschen konnten, trauten sich die USD Bullen zurück an den Markt. Die US Fabrik Aufträge konnten im Dezember gegenüber dem Vormonat um 1,7 % zulegen, während ...

Den vollständigen Artikel lesen ...