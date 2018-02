Bielefeld (ots) - Die beauty alliance Deutschland GmbH & Co. KG, Deutschlands größte Parfümerie Kooperation, kann sich rückblickend, trotz des immer größer werdenden Wettbewerbs, 2017 erneut sehr gut behaupten. Vor dem Hintergrund einer leicht rückläufigen Marktentwicklung, erwirtschaftete die beauty alliance im vergangenen Jahr mit über 1.100 angeschlossenen Parfümerien, einen Umsatz von knapp 900 Millionen Euro. Die Umsatzentwicklung im stationären Handel der beauty alliance lag damit 1.6 Prozentpunkte über dem Durchschnitt des Gesamtmarktes. "Der Erfolg basiert auf der hohen Servicequalität und Kundennähe unserer Parfümerien. Auch die Einführung unserer Marke YBPN hat maßgeblich zum Erfolg beigetragen. Es ist uns gelungen, unsere Marktposition auszubauen und den Umsatz - trotz der Herausforderungen im Markt - auf einem konstant hohen Niveau zu halten." berichtet der Geschäftsführer Christian Lorenz.



Marktentwicklung



"Die nachhaltige Servicestrategie und der Dienstleistungsgedanke sind für unsere Mitglieder wesentliche Elemente ihrer Marktpositionierung. In einem Umfeld, in dem der Wettbewerb konsequent immer rationalere Vermarktungswege geht, wird die Beratung zum Alleinstellungsmerkmal und Aushängeschild." erklärt Christian Lorenz. "Luxusmarken leiden immer mehr unter den rückläufigen Beratungsangeboten und der damit fehlenden Glaubwürdigkeit der Mitbewerber. Daher begrüßen sie unsere konsequent qualitätsorientierte und selektive Markenpolitik."



Mit der Einführung der Dachmarke YBPN, Your Beauty Professional Network, im vergangenen Jubiläumsjahr verlieh das Unternehmen seinen inhabergeführten und professionellen Mitgliedsparfümerien ein Gütesiegel, welches für Kunden Orientierung und Versprechen gleichermaßen ist. Die Investition in YBPN hat sich für die beauty alliance bereits ausbezahlt. "Das Marktfeedback bestehender und neuer Kunden zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind." sagt Christian Lorenz.



Erfolgreiches neues Führungsteam



Im zweiten Jahr des Führungsteams Christian Lorenz und Frank Haensel, der seit April 2016 Teil der Geschäftsführung der beauty alliance ist, stellte sich Deutschlands stärkste Gruppe inhabergeführter Parfümerien auch intern im vergangenen Jahr zukunftsorientiert neu auf. "Wir sind davon überzeugt, dass wir mit dem starken Team gut vorbereitet sind, um den kommenden Marktanforderungen gerecht zu werden." so der Aufsichtsratsvorsitzende Ralph Gottmann.



Digitalisierung



Alle digitalen Bereiche und Geschäftsprozesse der Kooperation wurden 2017 modernisiert, um auch hier die Wettbewerbsfähigkeit der privat geführten Parfümerien auch im Onlinehandel sicherzustellen. Für 2018 ist die weitere Steigerung der internen Prozesslandschaft bezüglich Effektivität und Effizienz geplant. "Ein wesentliches Leistungsmerkmal stellt hierbei die Vernetzung der Gesellschafter mit der Kooperationszentrale und den Lieferanten dar." berichtet Geschäftsführer Frank Haensel.



Internationales Wachstum



Nach Deutschland, Österreich, Schweiz und Frankreich kamen im vergangenen Jahr mit der Aufnahme der MOOI Parfümerie Gruppe die Niederlande als fünfter internationaler Kooperationspartner zur beauty alliance International GmbH mit Sitz in der Schweiz hinzu. Die in dieser Dachgesellschaft über 2.000 angeschlossenen Parfümerien profitieren von dem gemeinsamen Erfahrungsaustausch und den dabei entstehenden Synergien auf Europaebene.



Ausblick



Das Unternehmen sieht dem neuen Geschäftsjahr positiv entgegen. "2018 wird die beauty alliance den eingeschlagenen Weg und die Strategie aus Qualität, Beratung, Service und Fachkompetenz weiter verfolgen sowie neueste Beautytrends und innovative Marken für die Kunden zugänglich machen." sagt Frank Haensel. In Zusammenarbeit mit den Forschungslaboren der Kosmetikhersteller wird weiter an modernen Lösungen im Bereich der Entwicklung neuer Technologien gearbeitet. Ziel ist, den Verbrauchern zeitnah die neuesten Wirkstoffe zur Verfügung zu stellen. Die Implementierung der YBPN-Kundenkarte wird 2018 vollzogen, um den Kunden mit wertvollen Funktionen Mehrwerte zu verschaffen.



Pressekontakt: LIEBERMANN communications UG Heike Liebermann Schlossstraße 18 51429 Bergisch Gladbach Telefon +49 2204 5846 070 mail@heike-liebermann.com