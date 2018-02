Erfurt (ots) - Ab 5. Februar gibt es bei KiKA ein neues Morgenritual: Schon um 6:00 Uhr begrüßt Kikaninchen von Montag bis Freitag die Zuschauer in seiner bunten Schnipselwelt. Mit einer knapp zehnminütigen Begrüßung stimmt Kikaninchen auf den Tag ein und meldet sich immer wieder mit Liedern und Geschichten zwischen den einzelnen Programmangeboten von KiKA, ARD und ZDF in der Vorschulstrecke.



Innerhalb der Sendestrecke KiKANiNCHEN ergeben sich weitere Änderungen: Bereits um 6:55 Uhr gibt es täglich "Die Sendung mit dem Elefanten" (WDR). Auch die "Sesamstraße" (NDR) startet damit bereits um 7:45 Uhr. Das Mitmach-Magazin "ENE MENE BU" (KiKA) findet sich auf einem neuen Sendeplatz um 9:15 Uhr. Gewohnt um 9:35 Uhr dürfen sich die Zuschauer auf die Abenteuer von "Drache Digby" (ZDF) freuen.



KiKANINCHEN für unterwegs



In einer App der multimedialen Vorschulwelt KiKANiNCHEN können Kinder spielerisch erste Erfahrungen im Umgang mit dieser mobilen Anwendung sammeln. In Zusammenarbeit mit Medienpädagogen wurde die kostenfreie KiKANiNCHEN-App entwickelt, um allen Medienanfängern einen sicheren Experimentierraum bieten zu können. Seit Dezember 2017 wurde die App schon mehr als 160.000 Mal in den Stores heruntergeladen.1



Nicht nur die Download-Zahlen bestätigen die Beliebtheit. Kikaninchen wurde 2017 laut einer Studie des Internationalen Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen von den deutschen Vorschulkindern zur beliebtesten Fernsehfigur gekürt.



Die Vorschulstrecke KiKANiNCHEN startet von Montag bis Freitag um 6:00 Uhr. Darüber hinaus gibt es ausgewählte Folgen auch auf kika.de, auf kikaninchen.de, in der KiKANiNCHEN-App und im HbbTV.



