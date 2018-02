In einer Aktuellen Stunde zu Affenversuchen mit Autoabgasen attackierten die Politiker vor allem VW. Allerdings aus unterschiedlichen Gründen.

Bundesverkehrsminister Christian Schmidt (CSU) hat die Schadstoff-Tests an Affen und Menschen als absolut inakzeptabel bezeichnet. In einer Aktuellen Stunde zu den Abgastests an Affen im Auftrag der Automobilindustrie, betonte er, dass das Ziel nicht sein könne, die Unschädlichkeit von Abgasen nachweisen zu wollen, sondern die Grenzwerte künftig einzuhalten, sagte der CSU-Politiker im Bundestag. "Ich rate den Unternehmen dringend, schleunigst die Trendwende einzuleiten", so Schmidt. Die personellen Konsequenzen - VW und Daimler haben bereits erste verantwortliche Manager beurlaubt - könnten nur ein erster Schritt sein. Er empfehle entsprechende Prüfraster zu etablieren, damit sich solche Skandale nicht wiederholten.

Die Affäre um Abgastests an Menschen und Affen war am Freitag Thema im Bundestag. Die Grünen hatten eine Aktuelle Stunde beantragt. Sie wollten wissen, ob die Bundesregierung bereits vor Bekanntwerden der Affäre am vergangenen Wochenende von den "zwielichtigen Methoden" der Autoindustrie wusste und inwieweit diese Methoden aus öffentlichen Geldern finanziert wurden.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte die umstrittenen Diesel-Abgastests scharf verurteilt und selbst Aufklärung eingefordert. "Diese Tests an Affen oder sogar Menschen sind ethisch in keiner Weise zu rechtfertigen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. "Die Empörung vieler Menschen ist absolut verständlich."

Dabei sind die Abgastests an Tieren dem Untersuchungsausschuss ...

