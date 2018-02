BERLIN (dpa-AFX) - Zum Start in den Schlussmarathon der Koalitionsverhandlungen ist am Freitagnachmittag erstmals die große Runde der Unterhändler von CDU, CSU und SPD zusammengekommen. Geplant war, dass die 18 thematischen Arbeitsgruppen ihre Ergebnisse jeweils 20 Minuten lang vortragen. Gibt es keine großen Verzögerungen, dürfte dieser Prozess gegen 22.30 Uhr am Abend abgeschlossen sein. Erwartet wurde, dass sich anschließend die kleine 15er-Runde der Unterhändler um Kanzlerin Angela Merkel (CDU), SPD-Chef Martin Schulz und den CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer zusammensetzt und den Ablauf der am Wochenende geplanten Verhandlungen strukturiert.

Die Spitzen von Union und SPD hatten ursprünglich den Abschluss der Beratungen bis zum Sonntag geplant. Montag und Dienstag sind aber als mögliche Puffertage festgelegt./bk/ir/sam/poi/DP/she

