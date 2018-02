Mainz (ots) - Montag, 5. Februar 2018, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Gast: Florian Odendahl, Schauspieler



Kostenfalle Smartphone-App - Vorsicht bei Abos und In-App-Käufen Seltener Gen-Defekt: Angelman-Syndrom - Die Sorgen um betroffene Kinder Ein Leben in zwei Systemen - Ein Stück deutsch-deutsche Geschichte







Montag, 5. Februar 2018, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



Inkompetente Altenpflege - Angehörige verklagt Pflegedienst Spinnen zum Anfassen - Ein außergewöhnlicher Streichelzoo Expedition Gladenbach - Landwirt in der 22. Generation







Montag, 5. Februar 2018, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald



"Heute hau'n wir auf die Pauke" - Tony Marshall ist 80!







Montag, 5. Februar 2018, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Marianne und Michael am Tegernsee - Prominente Charity-Veranstaltung Filmpremiere mit Jasmin Gerat - "Wendy 2" in Köln Prinzessin Beatrix lädt ein - Geburtstagsempfang in Amsterdam







Montag, 5. Februar 2018, 19.25 Uhr



WISO Moderation: Marcus Niehaves



WISO-Tipp: Kostenfalle Apps - Worauf Sie achten sollten



Apps fürs Smartphone sind beliebt. Die kleinen Programme liefern Nachrichten, Bahn- und Flugverbindungen oder wandeln das Smartphone zu einer Spielekonsole um. Vor allem Spiele-Apps sind populär. Eine Umfrage zeigt das deutlich: 42 Prozent aller Deutschen ab 14 Jahren nutzen ihr Smartphone zum Spielen.



Viele Apps und Spiele sind gratis - vermeintlich. Denn das Vergnügen kann schnell zur Kostenfalle werden. Die Gefahr: Wer den kompletten Umfang nutzen möchte, muss innerhalb der App Geld bezahlen. Vor allem Kindern fällt es bei Spiele-Apps schwer, zu widerstehen. Oder: Der Nutzer tippt auf eine simple Werbeeinblendung. Dahinter können sich versteckte Abo-Fallen verbergen. Durch das Antippen kann ein kostenpflichtiger Vertrag abgeschlossen werden. Problematisch sind auch sogenannte In-App-Käufe, also kostenpflichtige Zusatzfunktionen. Oft entstehen dadurch hohe Kosten, die nicht ausreichend gekennzeichnet sind. Der Blick auf die Rechnung wird dann zur bösen Überraschung.



Worauf sollten Nutzer bei Apps achten? Wie kann man sich wappnen, und müssen Eltern Rechnungen bezahlen, die Kinder beim Zocken verursacht haben? Das und mehr im WISO-Tipp.



