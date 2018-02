Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Makeblock (http://www.makeblock.com/) verkündete heute die Auszeichnung zwei seiner Star-Produkte - Makeblock Neuron (http://store.makeblock.com/Makeblock%20Neuron%20Inventor%20Kit) und Airblock (http://store.makeblock.com/airblock-buy) - mit dem diesjährigen iF DESIGN AWARD, einem weltbekannten Designpreis. Makeblock Neuron und Airblock überzeugten die 63-köpfige, unabhängige, internationale Expertenjury und behaupteten sich gegen mehr als 6.400 Mitbewerber aus 54 Ländern.



Vor ihrer Auszeichnung mit dem iF DESIGN AWARD gewannen Makeblock Neuron und Airblock bereits zahlreiche bedeutende Industriedesign-Auszeichnungen wie unter anderem: German Red Dot Product Design Award, American IDEA Gold Winner, Japanese Good Design und Korean K-Design. Innerhalb weniger Jahre hat Makeblock nicht nur große Beliebtheit bei seiner zahlreichen Nutzergemeinde errungen, sondern auch eine Reihe von Spitzenauszeichnungen gewonnen, was dem Unternehmen Beifall aus der Technologiebranche und weltweite Anerkennung aufgrund seiner herausragenden Innovationsfähigkeiten eingebracht hat. Darüber hinaus wurde es auch als Vorreiter in der STEAM-Bildungsindustrie gewürdigt.



Gewinner des iF DESIGN AWARD: Die modulare, programmierbare Drohne Airblock



Airblock ist die weltweit erste modulare und programmierbare Drohne, die in verschiedene Formen verwandelt werden kann. Diese Einstiegsdrohne macht Nutzer mit grundlegenden Konstruktions- und Programmierungskonzepten bekannt. Sie macht nicht nur Spaß, sondern ermöglicht Nutzern auch, auf vielerlei Weisen mit Technik zu experimentieren. Dank ihrer magnetischen Zubehörteile und Modularität lässt sich Airblock innerhalb von Sekunden in eine Vielzahl von Formen umwandeln. Nutzer können die Drohne von ihrem Smartphone oder Tablet mithilfe virtueller Joystick-Elemente steuern. Mit ihrer integrierten grafischen Programmierung ist Airlock eine fantastische Drohne, die es Kindern und Erwachsenen gleichermaßen erlaubt, die Möglichkeiten auf dem Gebiet der Programmierung zu erforschen.



Gewinner des iF DESIGN AWARD: Makeblock Neuron, die elektronische Bausteinplattform für den STEAM-Lernbereich



Makeblock Neuron ist die elektronische Bausteinplattform für den STEAM-Lernbereich. Sie enthält mehr als 30 Arten von Bausteinen mit verschiedenen Funktionen. Über die Integration mit einer flussbasierten Programmier-App können Kinder ab 6 Jahren oder Erwachsene eine Vielzahl innovativer Vorrichtungen bauen. Makeblock Neuron lässt sich intuitiv verwenden. Beispielsweise können verschiedene Bausteine durch das magnetische Pogo Pin-Konzept mit einem Klick verbunden werden, um die Bausteine anschließend mit der flussbasierten Programmier-App Neuron miteinander zu integrieren. Oder Nutzer können mithilfe von mBlock 5 (http://www.mblock.cc/software/mblock/mblock5/), der baustein- und textbasierten Programmier-App auf einem PC, noch komplexere Funktionen realisieren. Darüber hinaus unterstützt Neuron auch das IoT und ist kompatibel mit LEGO®-Bausteinen, Makeblocks Plattform Smart Robot für Lernen im Bereich KI und der Kodierung Codey Rocky. Ferner bietet es Lernkurse aller Art, um Lernen auf eine zugängliche, verständliche und kognitive Weise mit Technologie zu integrieren und Kindern dabei den vollen Spielspaß zu bewahren.



Informationen zu Makeblock



Makeblock Co. Ltd. wurde 2013 gegründet und ist ein führender Anbieter von Lernlösungen im Bereich STEAM. Makeblock ist ausgerichtet auf die STEAM-Lern- und Unterhaltungsmärkte für Schulen, Bildungseinrichtungen und Familien und bietet die umfassendsten Hardware-, Software- und Inhaltslösungen sowie erstklassige Robotik-Wettbewerbe mit dem Ziel, eine tief gehende Integration von Technologie und Lernen zu erreichen. Zu den Produkten von Makeblock gehören hauptsächlich STEAM-Lernkits, Technik-Kits, eine elektronische Baustein-Plattform, eine DIY-Robotikbauplattform mit über 500 mechanischen und elektronischen Teilen, leicht anwendbare visuelle Programmiersoftware sowie reichhaltige Lernressourcen, die es jedem ermöglichen, seine Ideen zu realisieren und sein Innovationspotenzial freizusetzen.



Informationen zum iF DESIGN AWARD



Seit 65 Jahren ist der iF DESIGN AWARD eine weltweit anerkannte Auszeichnung für herausragende Gestaltung und als Symbol für einzigartige Designleistungen international etabliert. Damit ist der iF DESIGN AWARD eine der bedeutendsten Designauszeichnungen weltweit.



