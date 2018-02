Liebe Leser,

am Dienstag gab Exxon Mobil bekannt, die Investitionen im permianischen Becken auszuweiten. So soll die Öl- und Gasproduktion in der texanischen Schieferregion verdreifacht werden. Das Investmentvolumen für die Region beziffert sich auf 2 Milliarden US-Dollar.

Wie genau sieht die Zukunft in den USA für Exxon aus?

In Texas soll das Geld vor allem in die Verbesserung der Terminals und des Transport fließen. So soll die dortige Produktion um 600.000 Barrel pro Tag ... (Benjamin Fitzgerald)

