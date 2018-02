Dunkle Machenschaften der Bosse der bislang unbekannten Kryptowährung Tether könnten den Bitcoin-Boom und -absturz erklären.

Was ist los am Krypto-Markt? Nachdem der Bitcoin im Januar seine schlechteste Entwicklung seit 2013 hingelegt hatte, geht es auch im Februar abwärts. Am Freitagnachmittag notierten alle wichtigen Kryptowährungen deutlich im Minus. Bitcoin gab laut der Website coinmarketcap.com, die zahlreiche Börsen auswertet, rund 15 Prozent auf 8.290 Dollar nach. Für Ethereum ging es 22 Prozent, für Ripple sogar 33 Prozent nach unten.

Viele Anleger und Analysten sind verunsichert. Zwar stattete Japans Finanzaufsicht der von einem Hackerangriff getroffenen Börse Coincheck am Freitag einen Kontrollbesuch ab; auch die schlechten Nachrichten der vergangenen Woche mögen einen Teil des Abwärtstrends erklären. Und doch bleibt der anhaltende Kursrutsch rätselhaft. Ins Fadenkreuz rückt eine bisher wenig beachtete Kryptowährung Tether, die hinter ihr stehenden Bosse und eine fast unglaubliche Theorie, die sowohl den Bitcoin-Anstieg von 5.000 auf 20.000 Dollar im Herbst, als auch den jüngsten Absturz zumindest zum Teil erklären könnte. Aber der Reihe nach.

Lange kannten nur Krypto-Enthusiasten Tether, damit ist Schluss. "Tether geht durch alle Medien. Diese erhöhte Öffentlichkeit führt zu einer deutlichen Verunsicherung der Kurse und Anleger", sagt Christoph Schüler, Mitgründer des Düsseldorfer Krypto-Beratungs- und Investmenthauses Postera. Tether nimmt eine Sonderstellung in der Krypto-Welt ein: Die herausgegebenen virtuellen Münzen sind laut eigener Aussage 1:1 an den Dollar gekoppelt. Und: Tether will das Verhältnis durch eine Dollar-Deckung sicherstellen. Für jeden eingenommenen Dollar wird demnach ein Tether herausgegeben, nicht mehr und nicht weniger.

Das Modell galt lange als Alleinstellungsmerkmal und erfreute sich unter vermögenden Anlegern einiger Beliebtheit. "Viele tauschten bei Kursrücksetzern Bitcoin und Co. in Tether um", erklärt der Kieler Krypto-Investor und Bitcoin-Pionier Darius Karampoor, "um Kursgewinne vor Verlusten zu schützen, sie gleichzeitig aber nicht versteuern zu müssen, wie es beim Umtausch in Euro und Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...