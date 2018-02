Statt der von der SPD geforderten Bürgerversicherung wollte die Union Leistungsverbesserungen für gesetzlich Versicherte. Das ergibt sich aus vertraulichen Unterlagen. Doch die SPD hat das verhindert.

Beim Thema Zwei-Klassen-Medizin sind die Unterhändler von SPD und Union in der Arbeitsgruppe Gesundheit kein bisschen weiter gekommen. Zwar verständigten sie sich auf Verbesserungen bei der ambulanten Versorgung. So soll der Strukturfonds der Kassenärztlichen Vereinigungen, durch den vor allem Landarztpraxen gefördert werden, aufgestockt und verbindlicher ausgestaltet werden. Fortgesetzt wird auch der bis 2019 befristete Innovationsfonds mit einem Volumen von 200 Millionen Euro im Jahr. Mit dem Geld sollen innovative Versorgungsformen gefördert werden, die in Zukunft die klassische Einzelarztpraxis ersetzen kann, wenn immer mehr Praxissitze vor allem auf dem Land verweisen, weil ausscheidende Ärzte keinen Nachfolger mehr finden.

Doch die Union hatte deutlich weitergehende Vorschläge auf den Tisch gelegt. Sie wollte weit mehr Geld in die Hand nehmen, als jetzt vereinbart worden ist. Vor allem sollten die Ärzte für bestimmte Leistungen höhere Honorare erhalten. Bisher sind die Honorare für gesetzlich Versicherte budgetiert. Im Einheitlichen Bewertungsmaßstab sind die einzelnen Leistungen lediglich mit Punkten bewertet. Je mehr Leistungen sie abrechnen, umso geringer ist der Punktwert. Dagegen sieht die Gebührenordnung für Privatpatienten fixe Sätze in Euro und Cent vor. Der Arzt ist zudem frei, den 1,8fachen bis 3,5fachen Gebührensatz in Rechnung zu stellen.

Rechnen die Ärzte bei gesetzlich Versicherten mehr Leistungen als mit den Kassen ...

