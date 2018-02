Anzügliche Bemerkungen und sexuelle Belästigung - für Frauen auf Messen ist das Alltag. Einblicke in ein archaisches Biotop.

Was auch immer an diesem Nachmittag in Halle 6 der Düsseldorfer Messe passiert, Sabine Schauer* wird es mit einem Lächeln quittieren. Die Stufen hinter der 24-Jährigen führen hinauf zu einer gigantischen Segelyacht, in deren verchromter Reling sich die Deckenlichter spiegeln. Vor dem Stand wartet eine Handvoll Besucher. Jeder drängt nach vorn, jeder will das Luxusboot von innen sehen.

Die Wartezeit nutzen viele Besucher, um ein wenig Smalltalk mit Schauer zu machen. Das ist bei der Boot genauso wie bei den anderen Messen, bei denen sie schon als Hostess gearbeitet hat. Die meisten stellen Fragen zum Produkt, einige werden aber auch persönlich. Was sie denn am Abend so vorhabe, wollen die Herren dann wissen. Manche versuchen dann gleich, ihr ihre Visitenkarte oder den Schlüssel ihres Hotelzimmers aufzudrängen. Schauer ist das unangenehm. Sehr unangenehm sogar. Lächeln muss sie dennoch.

Ähnlich geht es Tausenden ihrer Kolleginnen. Hostessen, die adrett gekleidet und stets freundlich und zugewandt die Ränder von Messen, Kongressen und Veranstaltungen säumen. Viele haben Belästigungen in den verschiedensten Formen erlebt. Frauen, die respektlos behandelt werden, die sich schlüpfrige Bemerkungen, Grabschereien und andere Aufdringlichkeiten gefallen lassen müssen - kaum eine Branche macht mit institutionalisiertem Sexismus und dem Drang mancher Männer, über Frauen Macht ausüben zu wollen, bessere Geschäfte als das Hostessengewerbe. Es ist ein archaisches Biotop, in dem sich die WirtschaftsWoche umgesehen hat. Immerhin: Langsam verändern sich auch hier die Machtstrukturen.

Wie leicht Hostessen in Bedrängnis geraten, hat sich gerade erst in London gezeigt. Eine Spendengala der besseren Gesellschaft hat dort ein regelrechtes Beben im politischen und wirtschaftlichen Betrieb ausgelöst. Beim jährlichen Charity Dinner des Presidents Club sollen etliche der 360 anwesenden Herren Hostessen gleich reihenweise belästigt haben. Reporterinnen der "Financial Times" berichteten von derben Sprüchen, plumpen Einladungen auf das Hotelzimmer, von Griffen an Gesäß und Hüfte.

Solche Übergriffe sind weit verbreitet. Fast jede von einer Agentur vermittelte Hostess, mit der die WirtschaftsWoche auf der Messe Boot sprach, hatte bereits unangenehme Avancen erlebt. Bei der Ausstellung in Düsseldorf blieben die zwar weitgehend aus, weil zwischen Schiffen und Surfbrettern vor allem Familien ihre Runden drehen.

"Selbst Teil des Ausstellungsstücks"

Bei Messen mit überwiegend männlichen Besuchern aber geht es ganz anders zu. Wenn es um Autos oder Computerspiele, Werkzeuge, Wein oder Shisha-Pfeifen geht, fallen die Hemmungen, werden die Gäste immer wieder aufdringlich. "Es ist ein Grundproblem unseres Jobs, dass Männer Hostessen offensichtlich mit einem Escort-Service verwechseln", klagt Schauer.

Warum das so ist, damit beschäftigt sich Sozialpsychologe Rolf Pohl von der Universität Hannover von Beruf aus. Hostessen würden "tendenziell selbst als Teil des Ausstellungsstücks wahrgenommen", sagt er. Und das Problem sei, dass die Frauen dazu angehalten werden, fast übertrieben zuvorkommend zu sein. "Dann fotografieren eben einige nicht das Auto, sondern unter den Rock der Frau", so Pohl. Gerade geschlossene Männergesellschaften betrachteten Frauen oft als reines Beiwerk. Die Botschaft lautet: "Ihr seid nur Dienstpersonal." Der Ausgrenzung folge oft die Abwertung zum ...

