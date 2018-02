Wochenausblick: DAX - Anleger werden nervös. Commerzbank, Tesla und Zinsen im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

Die Aktienmärkte kippen nach Süden. Von vielen Investoren wurde die Bewegung längst erwartet. In dieser Woche war es soweit. Als Bild war dennoch zweigeteilt. Während die US-Barometer auf Wochensicht nur leichte Verluste verbuchten, mussten europäische Aktienindizes - allen voran der DAX - deutlich Federn lassen. Katalysator dieser Bewegung war zum einen der Rentenmarkt. Seit Jahresbeginn stieg die Renditen langfristiger Staatsanleihen um rund 35 Basispunkte auf den höchsten Stand seit April 2014. Die Äußerungen von Fed-Chefin Janet Yellen nach der US-Notenbanksitzung in der abgelaufenen Woche wurden mehrheitlich so gedeutet, dass eine Zinserhöhung auf einen der nächsten Sitzungen durchaus wahrscheinlich erscheint. Starke Wirtschaftszahlen aus der Eurozone setzen derweil die europäische Notenbank zunehmend unter Druck, die Nullzinspolitik in absehbarer Zeit zu beenden. Die Marktteilnehmer haben ein solches Szenario zu einem gewissen Grad bereits eingepreist. So stieg die Rendite von deutschen Bundesanleihen inzwischen auf 0,74 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit Ende 2015.

Störfeuer kam allerdings auch von Unternehmensseite. Teils drückten schwache Ergebnisse wie bei der Deutschen Bank und Schaeffler. Teils blieben Daimler, Siemens, Siltronics und zahlreiche weitere Konzerne für das laufende Geschäftsjahr vorsichtig und nahmen einigen Optimisten den Wind aus den Segeln. Die steigende Zinsen, gemischten Ergebnisse sowie der starke Euro/Dollar-Kurs machen Anleger nervös. Der Volatilitätsindex für den DAX, der VDAX new stieg im Wochenverlauf um mehr als vier Prozentpunkte auf über 18. In der kommenden Woche stehen erneut zahlreiche Unternehmensdaten an. Zudem stehen Wirtschaftsdaten aus China im Fokus.

Unternehmen im Fokus

Zu den größten Wochenverlierern im DAX zählten die Aktien von Deutsche Bank, RWE und Thyssenkrupp. Die Aktie von ProSiebenSat.1 konnte gegen den Trend zulegen. Bei den Nebenwerten mussten Bilfinger, Nordex, Morphosys, Salzgitter und Schaeffler deutlich Federn lassen.

Nächste Woche kommt der Datenreigen in Fahrt. Aus Deutschland melden unter anderem Commerzbank, Heidelberger Druck, Münchener Rück., Osram und Wacker Chemie. Bei den Europäern stehen unter anderem BP, Intesa Sanpaolo, L'Oreal, Rio Tinto, Sanofi, Société Générale, Total und Voestalpine im Fokus und in den USA melden General Motors, Tesla und Walt Disney Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr.

Kommende Woche wird zudem der Verband der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer VDMA Zahlen zum Auftragseingang im Dezember melden.

Wirtschaftsdaten

5.2.: China - Caixin PMI Services für China

5.2.: Europa - Markit Composite Einkaufsmanagerindex Euro-Zone Januar,

6.2.: USA - Handelsbilanz, Dezember

8.2.: China - Außenhandel, Januar

8.2.: USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 3. Februar

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.950/13.140 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.500/12.560/12.750/12.840 Punkte

Der DAX gab heute erneut kräftig nach und tauchte zeitweise auf 12.800 Punkte ab. Zwischen 12.750 und 12.850 Punkten findet der Index eine breite Unterstützungszone. Hier bietet sich durchaus die Chance auf einen Rebound bis 13.000/13.140 Punkte. Kippt der DAX unter 12.750 Punkte droht eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis 12.560/12.650 Punkte.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 25.08.2017 - 02.02.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 03.02.2013 - 02.02.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Inline-Optionsscheine auf den DAX Index für Spekulationen, dass der Index in der vorgegebenen Range bleibt.



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro untere Knock-Out-Barriere in Punkten

obere Knock-Out-Barriere in Punkten finaler Bewertungstag DAX HU9T78 8,81 8.400 13.600 15.03.2018 DAX HW721K 5,82 12.300 13.800 15.03.2018 DAX HW721M 6,28 12.300 14.000 15.03.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 02.02.2017; 16:29 Uhr



Der maximale Rückzahlungsbetrag liegt bei jeweils EUR 10. Wird eine der Barrieren tangiert verfällt das Papier jedoch wertlos.

