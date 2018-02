Bonn (ots) - Die Welt befindet sich im rasanten Wandel - und der wirkt sich auf kaum ein Land so drastisch aus, wie auf Bangladesch. Nicht nur in punkto Temperaturen und der Luftfeuchtigkeit geht es in dem von Pakistan 1971 abgespaltenen "Land der Bengalen" heiß her: durch den Klimawandel gehen ganze Inseln im Meer verloren. Die Globalisierung hat den Bewohnern zwar einen kleinen Textilproduktions-Boom beschert, aber auch brutale Arbeitsbedingungen.



Zudem bedroht Extremismus den Frieden zwischen dem vorherrschenden Islam und den anderen Religionen. Religionskritische Blogger werden systematisch von Terroristen ermordet. Die jüngste Herausforderung ist die Ansiedlung von etwa einer Million Rohingya-Flüchtlingen aus Birma. Auch der adventliche Besuch des Papstes konnte diese Krise nicht lösen.



ARD-Südasienkorrespondent Markus Spieker gibt einen Einblick in dieses unbekannte Land, das neben allen Problemen auch viel Schönheit bietet, vor allem: freundliche und begeisterungsfähige Menschen.



Film von Markus Spieker, phoenix/MDR/2018



