Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Kim Lianne hat mit ihrem Video "Irre Beauty Trends 2018 im live Test" den Cash & Quote Award des Monats Januar gewonnen und erhält ein Preisgeld von 2000 Euro. Das Video wird außerdem in diesem Jahr auf dem Sendeplatz des Kleinen Fernsehspiels im ZDF ausgestrahlt. Die Vorauswahl der fünf besten Videos traf die Jury, bestehend aus der ZDF-Redaktion Das kleine Fernsehspiel sowie der "European Web Video Academy".



ZDI talents sucht ab heute, Freitag, 2. Februar 2018, Creator, die ein Video von YouTuber DeChangeman weiterentwickeln wollen. In dem Clip geht es um ein Casting, in dem DeChangeman Fragen an einen Bewerber stellt. Ab 16 Uhr ist das Video auf YouTube unter https://youtu.be/CeeNKyv3Hao und in der ZDF-Mediathek unter https://talents.zdf.de zu finden. Ob Pitch, Animation, Kurzfilm oder Vlog - der Machart und auch dem Genre der Fortsetzung sind keine Grenzen gesetzt. Bis Donnerstag, 15. Februar 2018, können Teilnehmervideos über https://talents.zdf.de hochgeladen werden.



https://talents.zdf.de



https://youtube.com/ZDItalents



http://twitter.com/ZDFpresse



http://twitter.com/ZDF_DKF



http://facebook.com/DaskleineFernsehspiel



Ansprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/ZDItalents



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121