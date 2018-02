In ihrem Großaufschlag für die Bildung plant die GroKo auch einen Mindestlohn für Lehrlinge. Die Ausbildung soll attraktiver werden. Und Union und SPD versprechen noch mehr.

Union und SPD planen eine massive Belebung der dualen Berufsausbildung. Ziel ist es, die Lehre für alle Beteiligten attraktiver zu machen, und so den Fachkräftenachwuchs zu sichern. Teil des Konzepts ist ein Mindestlohn für Lehrlinge, den sie im Berufsbildungsgesetz verankern will. Er soll bis August 2019 feststehen und zum 1. Januar 2020 in Kraft treten, heißt es im Einigungspapier der Bildungsarbeitsgruppe der Unterhändler. Die Höhe ist dort nicht genannt.

Hintergrund sind die strukturellen Probleme der Beruflichen Bildung: Immer mehr Schulabgänger versuchen sich an einem Studium, fast ein Drittel bricht dieses aber ab. In den Betrieben sind Zehntausende Lehrstellen unbesetzt. Zudem wird das sogenannte Passungsproblem immer größer: Bewerber und Betriebe kommen nicht zusammen, weil sie regional zu weit auseinander liegen oder weil sich die Schulabgänger nur für einige wenige ...

