-------------------------------------------------------------- Zur Pressemappe http://ots.de/PNOP2l --------------------------------------------------------------



Gütersloh (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- 158,3 Mio. Euro Gesamtumsätze 2017 mit Westfälischem Pumpernickel, Roggenvollkornbrot und Plattenkuchen - 71 Prozent Inlands- und 29 Prozent Auslandsumsätze - 5 Mio. Euro für Sachinvestitionen - Steigerung um 2 Prozent der Beschäftigten 2016 von 545 auf 558 im Jahr 2017 - Inhouse vormachen: Paritätische geschlechtsbezogene Besetzung des obersten Führungsgremiums - Beziehung Brot und Gleichberechtigung fördert Ansehen - Drohende Roggenknappheit durch Verluste der Anbaufläche und Klimawandel - Versorgungsknappheit Bio Roggen - auch wegen stagnierender Anbaufläche



Mit ballaststoffreichen geschnittenen und SB-verpackten Roggenvollkornbroten, Westfälischem Pumpernickel, internationalen Brotspezialitäten, Plattenkuchen tiefgekühlt und Müsli-Spezialitäten erzielte die Mestemacher-Gruppe 2017 ein Umsatzwachstum von 1,4 Prozent gegenüber 2016. Für 2018 wird wegen der unwägbaren Lage im In- und Ausland und wegen der noch nicht ganz absehbaren Auswirkungen der Backstationen im LEH wieder konservativ geplant und zwar mit einem fast gleichen Umsatz in Höhe von 159 Mio. Euro Jahresumsatz.



In der Brotmarktnische ungeöffnet langhaltbarer Brotspezialitäten ist das Familienunternehmen Weltmarktführer.



Weitere Informationen finden Sie unter:



http://ots.de/aWjF8C



OTS: Mestemacher GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51886 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51886.rss2



Pressekontakt: Prof. Dr. Ulrike Detmers Gesellschafterin Mitglied Geschäftsführung Sprecherin Mestemacher-Gruppe Tel.: 05241 8709-68 E-Mail: ulrike.detmers@mestemacher.de