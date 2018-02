WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse geht am Freitag den fünften Tag in Folge mit Verlusten aus dem Handel. Obwohl die Euro-Stärke nach den Arbeitsmarktdaten aus den USA etwas nachließ, verblieb der heimische Leitindex deutlich im roten Bereich. Der ATX fiel 49,26 Punkte oder 1,37 Prozent auf 3538,13 Einheiten. Damit geht der ATX mit einem Wochenminus von 3,2 Prozent aus dem Handel.

In den USA sind im Januar die Stundenlöhne stärker gestiegen als angenommen. Das könnte die Erwartung einer zunehmenden Inflation in den USA untermauern. Zudem wurden auch mehr Stellen geschaffen als erwartet und die Arbeitslosigkeit blieb unverändert auf dem tiefsten Stand seit fast 17 Jahren. Die Arbeitslosenquote verharrte bei 4,1 Prozent.

Zuvor hatten Konjunkturdaten aus der Eurozone keine merklichen Impulse gebracht. So sind die Preise auf Herstellerebene im Dezember etwas schwächer gestiegen als erwartet.

In der kommenden Woche öffnen Schwergewichte ihre Bücher. So wird am Mittwoch die Raiffeisen Bank International Jahreszahlen präsentierten. Die RBI-Aktien verloren um 0,64 Prozent in einem schwachen europäischen Branchenumfeld.

Am Donnerstag legt die Voestalpine ihre Quartalszahlen vor. Die Papiere von Voestalpine verloren über drei Prozent. Auch Palfinger sind am Donnerstag mit Jahreszahlen an der Reihe. Die Anteilsscheine stiegen mit plus 2,45 Prozent an die Spitze des ATX prime.

Außerdem legten Zumtobel um 1,81 Prozent auf 9,58 Euro zu. Die Analysten der Baader Bank haben ihre Kursziel für die Aktien des Beleuchtungsspezialisten von 9,50 Euro auf 8 Euro herabgesetzt. Das Votum lautet weiterhin "Sell"./mad/ste/APA/she

