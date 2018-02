Liebe Leser,

Daimler macht es charttechnisch spannend. Nach Vorlage der Zahlen steigt die Volatilität an, was für eine gewisse Unsicherheit im Markt spricht, wie die Zahlen zu bewerten sind. Der Umsatz zog an und wurde gegenüber Analysteneinschätzungen um 0,5 Mrd. Euro übertroffen, das Nettoergebnis konnte gesteigert werden, die Dividende wurde merklich erhöht und auch die Aussichten für 2018 sind äußerst positiv. Dennoch sind Gewinnmitnahmen die erste Reaktion auf diese Präsentation. ... (Stefan Klotter)

