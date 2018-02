Frankreichs Zentralbank-Gouverneur Francois Villeroy de Galhau hält ein Auslaufen der Anleihenkäufe für wahrscheinlich. Eine Auslaufphase würde Markterwartungen untermauern.

Bei der EZB mehren sich die Stimmen, die eine Auslaufphase bei den billionenschweren Anleihenkäufen für möglich halten. Nach dem Notenbank-Chef der Niederlande, Klaas Knot, äußerte sich am Freitag in Dublin auch Frankreichs Zentralbank-Gouverneur Francois Villeroy de Galhau in diese Richtung. Ob die EZB ihre bis mindestens Ende September geplanten Käufe dann direkt stoppe oder noch ...

