Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag den fünften Tag in Folge schwächer geschlossen. Die Stimmung am Markt wurde weiterhin vom schwachen US-Dollar wie auch von den steigenden Anleihenrenditen belastet. Aktien würden nun als teuer angesehen und immer mehr Anleger sähen derzeit wenig Potenzial nach oben, meinte ein Marktkommentator. Treiber wie die US-Steuerreform seien in den jetzigen Niveaus bereits eingepreist.

Die am Nachmittag publizierten neuen Arbeitsmarktdaten aus den USA untermauerten die gute Verfassung der US-Wirtschaft. Allerdings seien auch die Erwartungen an weiter steigende Leitzinsen durch die Daten gestützt worden, hiess es. So stiegen die Löhne in den USA stärker als erwartet an. Während der Kurs des Fed vergleichsweise klar vorgezeichnet sei, werde bei der EZB weiter über den Zeitpunkt einer Straffung spekuliert, hiess es am Markt.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss am Freitagabend 0,76% tiefer bei 9'220,69 Punkten. Auf Wochensicht resultierte für den SMI damit ein Minus von 3,1%. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gab 0,88% auf 1'514,81 Zähler ab und der breite Swiss Performance Index (SPI) verlor ebenfalls 0,88% auf 10'604,43 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen 26 im Minus, drei im Plus und einer (Bâloise) unverändert.

Die deutlichsten Abgaben unter den "Bluechips" entfielen auf die Swatch-Titel (-2,3%), ...

