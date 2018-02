Paris - Die Abwärtsbewegung an Europas Börsen hat sich am Freitag nochmals beschleunigt. Der EuroStoxx50 rutschte um 1,51 Prozent auf 3523,28 Punkte ab. Im Vergleich zur Vorwoche hat der Leitindex der Eurozone sein Minus damit auf 3,4 Prozent ausgeweitet, was den grössten Wochenverlust seit November 2016 bedeutet. Ein Grossteil der in diesem Jahr erzielten Gewinne ist damit in den vergangenen Tagen wieder hinfällig ...

