Zürich - Insgesamt 3300 Personen haben die zweitägige FINANZ'18 in Zürich Oerlikon besucht, die grösste Schweizer Finanzmesse. Weil die FINANZ'18 in diesem Jahr zum ersten Mal nur für professionelle Investoren stattfand, gingen die Besucherzahlen erwartungsgemäss zurück. Die Schweizer Anlageprofis sind zurzeit weniger pessimistisch als auch schon. Wie eine repräsentative Umfrage zeigt, erwartet eine Mehrheit der professionellen Investoren, dass die Wahrscheinlichkeit einer Finanzkrise, ähnlich dem Crash von 2008, eher klein ist.

Die Jubiläumsausgabe der grössten Schweizer Finanzmesse war nach ihrer Neuausrichtung ein voller Erfolg. Die FINANZ'18, die bereits zum 20. Mal stattfand, zog vom Mittwoch bis gestern Donnerstag insgesamt 3'300 Besucherinnen und Besucher an. Damit wurden im Vergleich zum Vorjahr zwar etwas weniger Investoren registriert, dafür die von den Ausstellern gewünschten. Die FINANZ'18 richtete sich in diesem Jahr zum ersten Mal ausschliesslich an Vermögens-verwalter, Private Banker, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...