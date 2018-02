Das Kaufinteresse rund um den Greenback nimmt weiter an Fahrt auf und so baut der Eurokurs seine Verluste aus und fällt auf 1,2425/20. EUR/USD unter Druck nach US-Daten Hurra! Die USD-Bullen feiern ein Comeback. Grund dafür waren besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten. Der Auftragseingang der Industrie expandierte per Dezember um 1,7 Prozent, ...

