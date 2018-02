De Raj Group AG erhält die Zulassung zum Listing im Amtlichen Handel (EU-regulierter Markt) der Wiener Börse

Wien/Köln, 2 Februar 2018: Die De Raj Group AG, Köln, (ISIN: DE000A2GSWR1) erhielt am heutigen Tage die Zulassung zum Listing ihrer 35.000.000 nennbetragslosen Stammaktien (Handelssymbol: DRJ) - jede auf den Inhaber lautende Stammaktie ohne Nennwert (Stückaktie) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital in Höhe von EUR 1,00 und mit voller Dividendenberechtigung für das am 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr sowie für alle folgenden Geschäftsjahre - im Marktsegment "Standard Market Auction" des Amtlichen Handels (EU-regulierter Markt) der Wiener Börse. Die erstmalige Aufnahme des Aktienhandels ist für den 8. Februar 2018 geplant.

Die Einreichung des Zulassungsantrags an die Wiener Börse erfolgte am 26. Jänner 2018, basierend auf dem von der Deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") genehmigten Prospekt vom 15. November 2017 sowie dem ebenfalls von der BaFin genehmigten Nachtrag zum Prospekt vom 18. Januar 2018.

Der veröffentlichte Prospekt und der veröffentlichte Nachtrag zum Prospekt stehen auf der Website des Unternehmens zum Herunterladen bereit unter: www.thederajgroup.com.

Gedruckte Exemplare des Prospekts und des Nachtrags zum Prospekt sind während der normalen Geschäftszeiten sowohl beim Unternehmen als auch beim Listing Agent, der ACON Actienbank AG, unter folgenden Adressen kostenfrei erhältlich:

De Raj Group AG, Christophstr. 15-17, 50672 Köln, Deutschland und ACON Actienbank AG, Heimeranstr. 37, 80339 München, Deutschland.

Weitere Informationen: De Raj Group AG Investor Relations Jörg Peters Tel.: +49 6171 919 24 40 eMail: joerg.peters@thederajgroup.com

Emittent: De Raj Group AG, Christophstr. 15-17, D-50672 Köln

Telefon: +49 221 299 85 07 FAX: +49 221 299 85 05 eMail: joerg.peters@thederajgroup.com URL: www.thederajgroup.com ISIN: DE000A2GSWR1

Börsen: Wiener Börse, Standard Market Auction Sprache: Deutsch

ISIN DE000A2GSWR1

