Cambridge-Historiker Sir Christopher Clark besucht für das ZDF Stätten, die den Titel "UNESCO-Welterbe" tragen. In Vietnam haben die Dreharbeiten zu der neuen Reihe mit dem Arbeitstitel "Die Welten-Saga" begonnen, dem neuen "Terra X"-Dokumentationsprojekt über das UNESCO-Welterbe. Autor und Regisseur ist Gero von Boehm.



Sieben Weltwunder kannte die Antike, mehr als tausend "Schätze" zählt heute die UNESCO, die Kulturorganisation der Vereinten Nationen. Seit 1978 verleiht sie den Titel "Welterbe" an Stätten, die aufgrund ihrer Einzigartigkeit weltbedeutend sind.



Christopher Clark entdeckt in "Die Welten-Saga" ein "Best of" der von Menschenhand geschaffenen Meisterwerke, der Monumente der Natur, der kulturellen Errungenschaften und der universalen Erfindungen. Darunter zum Beispiel die kambodschanische Tempelstadt Angkor Wat, Chinas Große Mauer und Amerikas Grand Canyon - aber auch Errungenschaften wie die chinesische Medizin, der Tango-Tanz und die mexikanische Küche.



Die Reihe möchte ein breites Publikum mit dem Welterbe vertraut machen. Die erste Dreierstaffel führt zu bedeutenden Sehenswürdigkeiten in China, Indien und Südostasien. Die zweite Staffel stellt die Schätze des amerikanischen Kontinents vor.



"Die Welten-Saga" ist eine ZDF-Auftragsproduktion der interscience film GmbH. Die Gesamtleitung des Projekts liegt bei Prof. Peter Arens, ZDF-Hauptredaktionsleiter Geschichte und Wissenschaft. Die Dreharbeiten für die erste Staffel dauern noch bis Sommer 2018. Das ZDF sendet die Reihe voraussichtlich 2019 auf dem "Terra X"-Sendeplatz am Sonntagabend, 19.30 Uhr.



