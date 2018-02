Seit Tagen steigt die Anspannung in den Märkten. Die Anleihe Renditen steigen wie auch die Volatilität. Findet die Zeit des Buy The Fucking Dip ein Ende oder ist es nur das übliche Geplänkel wie schon zuvor. Eine Frage, die die Marktteilnehmer umtreibt. Denn an den US Börsen beschleunigt sich der Trend aktuell. Die Bewegung nimmt bei den Aktienindizes, Anleihen und Volatilität zu In den wichtigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...