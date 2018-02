Liebe Leser,

lange Zeit schienen die beiden US-Unternehmen Ebay und PayPal unzertrennlich zu sein. PayPal gehörte ursprünglich bekanntlich auch zum Konzernverbund von Ebay und wurde schließlich an die Börse gebracht. Die Meldung, dass sich der Online-Marktplatz Ebay nun endgültig von PayPal trennen will, hat die Anleger daher umso mehr verunsichert. Doch was genau ist passiert?

Einschätzungen zum Chartbild der Aktie: Kursrutsch von mehr als 8 %!

Ebay wird ab Mitte 2020 mit ... (Johannes Weber)

