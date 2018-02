Fribourg (ots) - Der Streik ist nicht beendet, nur ausgesetzt. Die

Redaktion behält sich vor, weiterzustreiken. Sie verlangt, dass der

Verwaltungsrat an den kommenden Verhandlungen auf die Bedingungen der

Redaktion eingeht.



Die praktisch vollzählige Redaktionsversammlung hat am Freitag, 2.

Februar mit grosser Mehrheit entschieden, den Streik auszusetzen, der

am Dienstag begonnen worden war. Ab 16 Uhr soll der Dienst vorläufig

wieder normal funktionieren. An der Versammlung haben sie den Willen

sehr klar zum Ausdruck gebracht, den Streik wieder aufzunehmen,

sollte der Verwaltungsrat an den Verhandlungen nicht in

befriedigendem Umfang auf ihre Forderungen eingehen.



Die Redaktion begrüsst das Verhandlungsangebot des

Verwaltungsrats. Der Arbeitskampf ist noch nicht beendet, da die

wichtigsten Forderungen noch nicht erreicht, sondern erst

Verhandlungsgegenstand sind. Dazu gehört insbesondere die Sistierung

der Kündigungen. Die Redaktionsversammlung hatte bereits vorgängig

der Redaktionskommission und den Journalistenorganisationen impressum

und syndicom das Verhandlungsmandat erteilt. Sie wird aufgrund des

Gangs der Verhandlungen entscheiden, ob die Voraussetzungen für

Arbeitsfrieden wieder gegeben sind.



