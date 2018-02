Der Vorstand Deutschlands größtem Autovermieter spricht über den Drive-Now-Ausstieg, die Folgen der Dieselkrise und die US-Expansion.

Im Büro von Alexander Sixt hängt eine große Fotografie vom Sieg der Isländer gegen die Engländer bei der Fußball-Europameisterschaft 2016. In fetten Lettern steht darauf: "It always seems impossible until it's done". Der Kleine, der den Großen besiegt, um das schier Unmögliche zu erreichen - das gefällt dem ältesten Sohn des Firmengründers Erich Sixt. Denn es beschreibt den Anspruch und auch den Erfolg des Autovermieters. Und das Unternehmen hegt große Pläne, wie Alexander Sixt im Interview verrät.

Herr Sixt, warum sind Sie bei Drive Now ausgestiegen?Drive Now ist ein toller Erfolg und es bleibt immer mit Sixt und mir verbunden. Dennoch: Wir glauben, dass Carsharing nur ein Puzzleteil des gesamten Mobilitätsspektrums ist. Ich gehe davon aus, dass im Mobilitätsmarkt der Zukunft aktuelle Produktangebote wie zum Beispiel Autovermietung, Ride-Hailing und eben Carsharing miteinander verschmelzen werden. So erfolgreich der Ausbau von Drive Now mit 6000 Fahrzeugen auch war: Wir können nun ein integriertes Produkt mit 215.000 Fahrzeugen weltweit von Sixt aufbauen.

Sie starten ihr eigenes Carsharing?Nein, wir wollen kein weiteres Carsharing-Produkt unter einer neuen Marke aufbauen. Unser Kunde soll ins Auto einsteigen und es für jeden Anwendungszweck nutzen können.

Also auch für eine Kurzfristmiete wie beim Carsharing, die Sie aber noch gar nicht im Angebot haben…Ja, weil wir dies bisher über Drive Now abdecken.

Das heißt, es war ihnen vertraglich untersagt?Wir können natürlich Vertragseinzelheiten nicht nennen. Wichtig ist, dass Sixt künftig frei agieren kann. Wir planen, bislang eigenständige Angebote zukünftig unter einem Dach und unter einer Marke zu verbinden und zu integrieren. Inwieweit das auch stationsungebundenes Carsharing umfasst, möchte ich an dieser Stelle noch offen lassen.

Aber Sie werden jetzt Konkurrent von Drive Now?Ach, wissen Sie, Konkurrenten sind wir faktisch doch schon von jedem Hersteller. Es gibt so etwas wie VW Rent, Euromobil, BMW on Demand, Mercedes Rent, Car2Go.

Aber das sind doch Nischen!Naja, vereinzelte Anbieter haben heute schon mehr Fahrzeuge als Drive Now.

Also keine Differenzen mit BMW?Überhaupt nicht, die Stimmungslage zwischen BMW und uns ist prächtig. Die Zusammenarbeit wird ja fortgesetzt, durchaus auch im Interesse von BMW. Sonst würden wir zum Beispiel nicht weiter die Software liefern, und im Bereich Autovermietung ist und bleibt BMW unser strategischer Partner, mit dem wir umfangreiche Marketingkooperationen zu Gunsten von BMW und Sixt betreiben.

Trotzdem treten sie in Konkurrenz…Der Markt ist doch so riesig. Es gibt weltweit eine Milliarde Fahrzeuge mit einer Auslastung von vier Prozent. Bei dieser gewaltigen Marktgröße ist Platz für viele Spieler. In einer mobilen Welt, die sich komplett neu erfindet, können wir es im Gegenteil nur begrüßen, wenn BMW, Daimler und andere Hersteller zu Mobilitätsanbietern werden.

Gegen wen treten Sie dann an?Wir wollen den privaten PKW-Besitz reduzieren. 30 Prozent des öffentlichen Raums in Städten wird von Fahrzeugen okkupiert. Über sieben Milliarden Stunden verbringen wir jeden Tag in Staus. Wir als Mobilitätsanbieter müssen den Konsumenten ein Produkt bieten, das einen Wertewandel im Kopf der Autofahrer herbeiführen kann. Dabei können die Hersteller nur helfen. Mich interessieren Dinge, die die Welt verändern können, oder Technologien, vor denen man steht und sich fragt, wie das gerade passiert ist. Mich beeindruckt technische Singularität.

Das klingt altruistisch…Stimmt. ...

