Düsseldorf (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Düsseldorfer Projektentwickler setzt Wachstumskurs fort - Frischer Wind für traditionsreiches Sylter Objekt - Alle Mitarbeiter werden übernommen



Mit der Übernahme des "Alten Gasthof" auf Sylt am heutigen Freitagvormittag erweitert die 12.18. Investment Management GmbH ihr Portfolio: Aus dem in Deutschland nördlichster Gemeinde List gelegenen Restaurant-Gebäude wird eine gehobene Gastronomie entstehen. Bereits für Sommer 2018 ist eine Wiedereröffnung geplant.



Das 1650 als Bauernhaus errichtete inseltypische Friesenhaus hat sich in den vergangenen 200 Jahren als vorzügliches Fischrestaurant einen Namen gemacht. "Der 'Alte Gasthof' ist auf Sylt längst eine Institution und über die Grenzen der Insel hinaus bekannt. Für uns war es ein persönliches Anliegen, dieses wunderschöne und traditionsreiche Objekt, das eigentlich abgerissen und in ein Mehrfamilienhaus umgewandelt werden sollte, zu erhalten", beschreibt Kai Richter, geschäftsführender Gesellschafter von 12.18. den Grund für den Kauf. "Da für uns Innovationen in der Hotellerie immer aus der Gastronomie kommen, komplettiert ein eigenes Restaurant auf Sylt perfekt unser Portfolio an touristischen Destinationen", so Richter.



Die vorherigen Eigentümer des Restaurants, Familie Kaplan und Herr Manfred Koch bedanken sich für die erfolgreiche Transaktion und den Erhalt ihres Traditionsrestaurants auf Sylt: "Wir freuen uns sehr, dass unser Haus in gute Hände gegangen ist und nun so hochwertig renoviert und umgebaut wird."



Die Revitalisierung erfolgt wie bereits bei anderen 12.18.-Projekten in Zusammenarbeit mit dem renommierten Innenarchitekturbüro Kitzig Interior Design. "Oberstes Ziel ist es, den charakteristischen Sylter Charme des reetgedeckten Gebäudes zu erhalten. Zugleich möchten wir dem 'Alten Gasthof' mit einem exklusiven und zeitgemäßen Designkonzept ein modernes, gemütliches Ambiente verleihen, um dem Anspruch der Urlaubsgäste Rechnung zu tragen", erläutert Jörg Lindner, ebenfalls geschäftsführender Gesellschafter von 12.18. Investment Management, das geplante Konzept. "Mit der Übernahme der gesamten Belegschaft wollen wir zudem unser Vertrauen gegenüber den langjährigen Mitarbeitern ausdrücken", ergänzt Lindner.



Auch die auf raffinierten Fischgerichten basierende Küchenphilosophie soll weiterhin die Gäste überzeugen, wird aber um feine Nuancen erweitert. Hierfür wurde das bereits bestehende Gastronomiekonzept mit Sternekoch Johann Lafer diskutiert, mit welchem 12.18. seit 2016 erfolgreich kooperiert. Ein neuer Markenauftritt für das Restaurant ist derzeit in Planung. Darüber hinaus verhandelt 12.18. aktuell mit einem Münchener Szenegastronom über den Betrieb des Restaurants.



ÜBER 12.18.



Fokus und Expertise der 12.18. Investment Management GmbH sind klar gesetzt: hochklassige Investments in einzigartige touristische Immobilienobjekte. Sechs außergewöhnliche Projekte mit einem Investmentvolumen von 234 Millionen Euro und mehr als 1.000 Mitarbeitern betreut das Unternehmen aktuell in Deutschland und Europa. 12.18. profiliert sich dabei durch die professionelle Abbildung der gesamten Wertschöpfungskette: Von der ersten Standortbesichtigung und Wirtschaftlichkeitsberechnung über die weitere Planung, Konzeptionierung, Finanzierung und Ausführung eines Projekts bis hin zu Betrieb bzw. Vertrieb bietet das Unternehmen alles aus einer Hand.



Stammsitz der 12.18. Investment Management GmbH ist Düsseldorf. Der Firmenname setzt sich aus der Position des Anfangsbuchstabens der Nachnamen im Alphabet der beiden Geschäftsführenden Gesellschafter Kai Richter und Jörg Lindner zusammen. Im August 2016 wurde die 12.18. Hotel Management GmbH ausgegründet. Sie hat ihren Sitz in Berlin und verantwortet seither die strategische und operative Leitung der eigenen Hotelobjekte. Die ebenfalls zur Unternehmensgruppe gehörende 12.18. Vermögensmanagement GmbH ist für den Vertrieb der erworbenen Immobilien verantwortlich.



OTS: 12.18. Investment Management GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122566 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122566.rss2



Pressekontakt: Ansprechpartner: Maria Franken Fon: +49 (0)211 58 080731 Mail: m.franken@12-18.com