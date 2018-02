The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.02.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.02.2018



ISIN Name



CA1353431010 CANADIAN ARROW MINES

CA52471L3020 LEGEND GOLD CORP.

CA8433032072 SOUTHERN LITHIUM CORP.

IE0005264654 OMGI-OLD M. JP.EQ.AYNACC

IE0032627113 OMGI-OLD M. JP.EQ.ADLACC

MXP690491412 GR.FIN.SANTANDER MEXICO B

USU85795AQ29 STEEL DYNAMICS 17/25 REGS

US0732711082 BAZAARVOICE INC.

US8872281048 TIME INC. DL-,01