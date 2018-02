Am 21. Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Nürnberg gegen Erzgebirge Aue mit 4:1 gewonnen. Kevin Möhwald gelang ein Doppelpack.

Sein erstes Tor schoss der Nürnberger in der 37. Spielminute: Enrico Valentini und Frederico Palacios brachten den Ball an die Strafraumgrenze zu Möhwald, der den Ball aus 16 Metern versenkte. Das zweite Tor fiel in der 47. Minute: Möhwald spielte einen Doppelpass mit Palacios und schoss den Ball anschließend in die rechte Torecke. Patrick Erras baute die Führung in der 71. Minute weiter aus. Er traf nach einer Ecke von Valentini per Kopfball.

Zwei Minuten später gelang Cebio Soukou das erste Tor für die Gäste. In der 76. Minute schoss der eingewechselte Tobias Werner nach einem Steilpass von Palacios ein Tor für die Gastgeber. In der Parallel-Begegnung hat Fortuna Düsseldorf gegen den SV Sandhausen mit 1:0 gewonnen. Damit bleibt Düsseldorf mit drei Punkten Vorsprung auf Platz eins der Tabelle vor Nürnberg (40 Punkte).

Sandhausen steht mit 31 Punkten weiter auf dem vierten Tabellenplatz.