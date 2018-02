Japans große Religionen haben den Markt für Seelsorge unter sich aufgeteilt. Allerdings müssen sie das Heiratsgeschäft gegen falsche Priester verteidigen.

Auch in Japan sind Religionen ein Geschäft. Sie müssen es sogar mehr als in Deutschland sein. Denn hier in Ostasien kassiert kein Staat Kirchensteuer ein und leitet die Gelder an religiöse Einrichtungen weiter. Und so haben die beiden großen Religionen Japans, die heimische Naturreligion Shinto und der vor mehr als 1.000 Jahren eingewanderte Buddhismus, diverse Einkommensquellen entwickelt.

Spenden sind ein wichtiger Kapitalstrom, besonders die Neujahrskollekte. Darüber hinaus werden Amulette und Horoskope verkauft, Geld für kalligrafierte Tempelnamen und religiöse Handlungen kassiert. Der Wettbewerb macht hier erfinderisch und führt zu differenzierten Angeboten. Der shintoistische Kanda-Myojin-Schrein beispielsweise bietet eine Art göttlichen Virenschutz für Computer an. Gegen einen Obolus von etwa 50 Euro reinigen Priester den Hightech-PC mit uralten Methoden rituell.

Doch ein wichtiger Teil der seelsorgerischen Angebote ist eigentlich ein Fall für die Kartellbehörde. Drei der größten Einnahmequellen haben die beiden Religionen faktisch unter sich aufgeteilt: Geburt, Hochzeit und Tod. Die buddhistischen Tempel haben quasi ein Monopol für den Tod übernommen. Sie kümmern sich um die Beerdigungen und Gebete für die Seelen der Verstorbenen.

Den Shintoisten wie den Japanern ist das ganz recht. Shinto selbst schätzt Reinlichkeit und das Leben. Gleichzeitig bietet der Buddhismus mit seinen Himmeln und Höllen vielen Menschen eine genauere Vorstellung über das Leben nach dem Tod als die heimische Naturreligion. Dafür steuern die Japaner Shinto-Schreine ...

