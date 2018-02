Die IG Metall hat für ihre Tagesstreiks gezielt Betriebe mit hoher Auslastung gewählt. Eine völlig ungerechtfertigte Eskalation, meinen Arbeitgebervertreter.

Für die IG Metall ist das neue Kampfinstrument ein voller Erfolg: "Die grandiose Beteiligung an den ganztätigen Warnstreiks zeigt: Die Beschäftigten, Mitglieder und Nichtmitglieder stehen hinter unseren Forderungen und sind bereit, mit aller Kraft dafür zu kämpfen", sagte IG-Metall-Chef Jörg Hofmann am Freitag. "Die Stimmung bei allen ganztägigen Warnstreiks war und ist hervorragend", ergänzte der Bezirksleiter in Niedersachsen, Thorsten Gröger. Die hohe Beteiligung zeige die Bereitschaft der Metaller, wenn es nötig sei auch in die Konfrontation zu gehen.

Dass diese Konfrontation nötig war, wird von den Unternehmern allerdings vehement bestritten: "Die Ganztagesstreiks der IG Metall sind für unsere Mitgliedsunternehmen schmerzhaft und bewirken eine erhebliche Störung der Betriebsabläufe", sagte der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands Metall NRW, Luitwin Mallmann, dem Handelsblatt. "Es ist ein Schaden entstanden, der aus unserer Sicht vermeidbar gewesen wäre." Die 24-Stunden-Streiks seien eine völlig ungerechtfertigte Eskalation des nach wie vor laufenden Verhandlungsprozesses.

Die Arbeitgeber werfen der Gewerkschaft vor, die Tagestreiks von langer Hand vorbereitet zu haben und nicht ernsthaft an einer Lösung interessiert gewesen zu sein. Die IG Metall verlangt sechs Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten und Möglichkeiten zur Reduzierung der Arbeitszeit auf 28 Wochenstunden. Bestimmte Gruppen wie Schichtarbeiter, pflegende Angehörige oder Eltern junger Kinder sollten einen Teilausgleich für entgangenen Lohn erhalten, was die Arbeitgeber bislang strikt abgelehnt haben.

Nach dem ergebnislosen Scheitern der Tarifgespräche am vergangenen Wochenende und Warnstreiks mit knapp einer Million Teilnehmern hatte die IG Metall ihre Mitglieder in rund 280 Betrieben zur Abstimmung darüber aufgerufen, ob sie das 2015 beschlossene neue Kampfinstrument erproben wollen. Von Mittwoch ...

