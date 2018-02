Frankfurt/Oder (ots) - Woidke soll nach Berlin wechseln



Der Schatzmeister der brandenburgischen SPD, Harald Sempf, hat Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke als Mitglied einer künftigen Bundesregierung ins Spiel gebracht. Gegenüber der "Märkischen Oderzeitung" verwies er am Freitag darauf, dass Woidke im vergangenen Herbst als einziger Ostdeutscher im ersten Wahlgang in den Bundesvorstand der SPD gewählt wurde. Das belege, dass der Brandenburger über genügend Rückhalt in der ganzen Partei verfügt, erklärte Sempf. Außerdem habe Woidke durchgesetzt, dass der brandenburgische Landesverband nach dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen sich als einer der ersten für Sondierungsgespräche mit der CDU aussprach. Als Lausitzer wäre Woidke zudem prädestiniert für Fragen des Strukturwandels in Ostdeutschland - so die Argumentationskette des Mitglieds im geschäftsführenden Landesvorstand der brandenburgischen SPD. Die Forderung nach ostdeutschen Mitgliedern im Bundeskabinett - einmal abgesehen von Kanzlerin Angela Merkel(CDU) - stellt auch der Generalsekretär der brandenburgischen SPD, Erik Stohn. Die Interessen der Ostdeutschen müssen mit Köpfen unterlegt werden, formuliert er. Allerdings will Stohn zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Namen in die Debatte werfen. Woidke erklärte am Freitag, dass selbstverständlich auch im nächsten Kabinett eine starke Stimme aus dem Osten dabei sein muss. Aber um Posten gehe es jetzt noch nicht. In der bisherigen Bundesregierung hielt Manuela Schwesig als Familienministerin für die SPD die ostdeutsche Fahne hoch. Inzwischen ist sie jedoch Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern. Die brandenburgische SPD stellte mit Manfred Stolpe von 2002 bis 2005 schon einmal einen Bundesminister. Der Potsdamer hatte überraschend nach seinem Rücktritt als Ministerpräsident das Verkehrsressort im Kabinett von Kanzler Gerhard Schröder (SPD) übernommen. Auch der heutige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte als Außenminister seinen Wahlkreis in Brandenburg.



