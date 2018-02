Die Kurse von länger laufenden US-Staatsanleihen sind am Freitag nach einem robusten US-Arbeitsmarktbericht unter Druck geraten. Die Erwartung an weiter steigende Leitzinsen in den USA wurden durch die Jobdaten gestützt. Mit den fallenden Kursen stieg die gegenläufige Rendite zehnjähriger US-Anleihen erstmals seit vier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...