Donald Trumps Anwälte wollen ihn für eine Zeugenbefragung in der Russland-Affäre zähmen. Stattdessen gibt der Präsident einen umstrittenen, vertraulichen Report frei - und provoziert eine beispiellose Vertrauenskrise.

Wer die Schlammschlacht zwischen dem Weißen Haus und dem FBI, zwischen US-Republikanern und US-Demokraten, zwischen Trump-Fans und Trump-Gegnern durchdringen will, dem schwirrt schnell der Kopf. Denn die Untersuchung der sogenannten Russland-Affäre ist inzwischen viel mehr als die Aufarbeitung der Frage, inwiefern die Präsidentschaftswahl 2016 aus Moskau manipuliert wurde.

Die Affäre spaltet das Land. Sie hat einen Deutungskampf ausgelöst, den es in dieser Form noch nie gab und der mit radikalen Mitteln ausgefochten wird. So gab Präsident Donald Trump jetzt die Erlaubnis, ein streng vertrauliches Memorandum zu veröffentlichen - entgegen ausdrücklicher Warnungen von FBI und Justizministerium. Am Freitag wurde der umstrittene Report, der Abgründe im Justizapparat entblößen soll, freigegeben.

Die Zuspitzung fällt zusammen mit der nahenden Befragung Trumps durch Sonderermittler Robert Mueller. Trumps Anwälte bereiten den Präsidenten seit Monaten auf eine Zeugenvernehmung vor. Doch anstatt sich im Vorfeld zu zügeln, trägt der mächtigste Mann im Staat dazu bei, die amerikanische Justiz zu diskreditieren. "Es ist eine Schande, was in diesem Land vor sich geht", sagte er am Freitag - und schürte Spekulationen, er wolle den stellvertretenden Justizminister Rod Rosenstein feuern. Aber auch die Ermittler haben sich angreifbar gemacht. Sie geraten zunehmend unter Druck, ihre Glaubwürdigkeit zu verteidigen.

Wie konnte die Russland-Affäre eskalieren? Welche Rolle spielt das umstrittene Memo? Warum sind Trumps Anwälte beunruhigt? Der Überblick:

Das Memo. Die jüngste Eskalation in der Russland-Affäre wurde durch einen schriftlichen Report des republikanischen Abgeordneten David Nunes ausgelöst. Nunes ist Vorsitzender des Geheimdienstkomitees des Repräsentantenhauses, eines von drei Kongressgremien, das die Russland-Affäre untersucht. In dem Memorandum behauptet Nunes, das FBI habe seine Überwachungsbefugnisse in seiner Russland-Untersuchung missbraucht. Er legt nahe, dass die gesamte Aufarbeitung unseriös und angreifbar sei. Trump gab das umstrittene Memo nach einigen Tagen des Zögerns frei, am Freitag wurde es von republikanischen Kongressabgeordneten veröffentlicht. Das ist bemerkenswert - und befeuert einen Deutungskampf zwischen Weißem Haus und Justizapparat, den es in dieser Form in den USA noch nie gegeben hat. Trump setzte sich über ausdrückliche Warnungen des FBI hinweg, das "ernsthafte Bedenken" bezüglich der Genauigkeit des Memorandums angemeldet hatte. Beamte des Justizministeriums drängten ebenfalls darauf, den Report nicht zu veröffentlichen. Es enthalte sensible Details, etwa über Arbeitsabläufe im FBI, eine Freigabe gefährde die nationale Sicherheit. Trump-Anhänger wiederum machten aggressiv unter dem Schlagwort releasethememo Druck.

Das Dokument ist vier Seiten lang und kritisiert, dass das FBI zu Unrecht den Trump-Kampagnenberater Carter Page abgehört habe. Grundlage für die Erlaubnis zur Überwachung sei das umstrittene Trump-Dossier des britischen Ex-Spions Christopher Steele gewesen. Das Dossier war teilweise vom Team von Trumps Wahlkampfrivalin Hillary Clinton finanziert worden. Dies sei in den Anträgen bei Gericht unerwähnt geblieben, wird in dem Memo beanstandet. Unter anderem dieser Vorgang soll belegen, dass das FBI in Wahrheit befangen ist und die Affäre nicht objektiv aufklären kann. Trump selbst hat diesen Vorwurf immer wieder selbst erhoben.

Mit der Veröffentlichung des Memos ist Trump ...

