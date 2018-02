FRANKFURT (Dow Jones)--Von einem lebhaften Geschäft mit den deutschen Aktien nach der Schlussglocke hat ein Händler von Lang & Schwarz am Freitagabend gesprochen. Nach dem Absturz im Xetra-Handel seien die Kurse am Abend mit der Talfahrt der Wall Street nochmals ordentlich und auf breiter Front ins Rutschen geraten. Auffälligkeiten bei Einzelwerten seien nicht zu beobachten gewesen, zumal es auch an handelbaren Nachrichten gefehlt habe. Die Bankenwerte hätten unter Druck gestanden - allen voran die Deutsche Bank, die nach ihrem Einbruch im Xetra-Handel um weitere 1,5 Prozent tiefer gestellt wurde. "Die Enttäuschung ist groß, weil 2018 ein weiteres Übergangsjahr werden wird", sagte der Marktteilnehmer mit Blick auf den enttäuschenden Geschäftsausweis der Bank.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.697 12.785 -0,7% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

