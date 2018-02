Biogen mit Alzheimer-Joker, Outukumpu wächst mit Edelstahl und Börsenneuling Dermapharm setzt auf Nischenmedikamente. Aktien, Anleihen und Fonds für private Geldanleger.

Aktientipp: Biogen - Spekulation gegen Alzheimer

Der amerikanische Biotechkonzern Biogen, weltweit Nummer vier der Branche, steht vor großen Veränderungen. Sein wichtigstes Medikament, Tecfidera gegen die Nervenkrankheit multiple Sklerose, verliert in den nächsten Jahren schrittweise seinen Patentschutz. Die Konkurrenten Celgene, Novartis oder Roche arbeiten zudem an ähnlichen Wirkstoffen. Biogen-Aktien standen deshalb in den vergangenen Jahren schwer unter Druck.

Jetzt läuft das Comeback. Entgegen den Befürchtungen legte der Umsatz von Tecfidera im vergangenen Jahr weiter zu. Offensichtlich zahlt sich aus, dass Biogen seinen Blockbuster auch mit juristischen Mitteln verteidigt. Zudem gibt es die Hoffnung, das Medikament auch gegen andere schwere Krankheiten einzusetzen, vor allem in der Krebsbekämpfung.

Von den neuen Biogen-Medikamenten schaffte Spinraza einen starken Anlauf. Aller Voraussicht nach wird das Medikament gegen Muskelschwund in diesem Jahr erstmals mehr als eine Milliarde Dollar Jahresumsatz erzielen. Der große Joker ist das Alzheimermedikament Aducanumab. Derzeit läuft eine umfangreiche klinische Studie. Sollte die zu guten Ergebnissen führen, könnte Aducanumab zu Milliardenumsätzen führen. Seit Jahren wartet die Alzheimerforschung auf einen Durchbruch. Biogen, deren Kurs durch die hohe Rentabilität des Unternehmens und seine Finanzstärke untermauert sind, könnte nach einem Forschungserfolg gar zu einem Übernahmekandidat werden.

Anleihetipp: Outokumpu - Stahlharte Zinsen mit Staatsbeteiligung

Durch einen speziellen Mix aus Kupfer und Nickel ist ein neu entwickelter Edelstahl von Outokumpu so widerstandsfähig, dass er für neue Kunden aus der Öl- und Gasindustrie infrage kommt. Edelstahl ist ein Wachstumsmarkt, der weltweit um rund fünf Prozent pro Jahr zulegt. Treibende Kraft ist die gute Konjunktur in wichtigen Abnehmerbranchen: in der Autoindustrie, der Metallverarbeitung, der Klima- und Umwelttechnik, der Nahrungsmittelindustrie oder der Medizintechnik. Die mit einer Jahresproduktion von 2,4 Millionen Tonnen Nummer eins der Branche, die finnische Outokumpu, ist eine interessante Adresse für Zinsanleger.

Anleihe:OutokumpuISIN:FI4000210646Kurs:109,09 ProzentKupon:7,25 ProzentRendite:4,31 ProzentLaufzeit bis:16. Juni 2021Währung:Euro

4,3 Prozent Jahresrendite bieten Anleihen von Outokumpu bei Laufzeit bis 2021. Mit einem gesamten Nennwert von 250 Millionen Euro handelt es sich hier um einen klassischen Unternehmensbond, der auch an der Börse Frankfurt gehandelt wird. Dass Outokumpu einen so hohen Zins in Euro zahlt, hat einen Grund: Die Finnen haben in den vergangenen Jahren mehrmals Nettoverluste eingefahren. Verantwortlich dafür waren hohe Preise für wichtige Edelstahlvorprodukte wie Chrom, Nickel oder Molybdän, die bei sinkenden Edelstahlpreisen nicht aufgefangen werden konnten. Seit zwei Jahren aber ziehen auch die Edelstahlpreise langsam an - mit erfreulichen Folgen für die Finnen: 2017 blieben netto 392 Millionen Euro. Schon im November hat die Ratingagentur Moody's Anleihen von Outokumpu auf Ba3 heraufgesetzt. Das ist zwar immer noch spekulativ, dort aber im oberen, weniger riskanten Bereich. Moody's honoriert die wachsende Finanzkraft von Outokumpu: In der Bilanz stehen mehr als 40 Prozent Eigenkapital. Die Nettoschulden gehen seit Jahren zurück und sind mit 1,1 Milliarden Euro nicht einmal halb so hoch wie die Eigenmittel. Mit 23 Prozent ist der finnische Staat Großaktionär, das gibt Sicherheit.

Börsenneuling Dermapharm

Börsenneuling: Dermapharm - Nischenmedikamente kommen an die Börse

Ein kräftig nach Minze riechendes Chinaöl, eine Anti-Herpes-Salbe oder ein batteriebetriebener Hitzestift, der auf Knopfdruck Insektenstiche heilen soll - diese teils skurrilen Hausmittelchen und Medikamente stehen für den bunten Bauchladen aus rund 900 Dermapharm-Produkten. Gemeinsam ist ihnen, dass ihr Patentschutz abgelaufen ist. Der designierte Börsenneuling kann also nicht mit innovativer Forschung punkten. Dafür hat er ein Gespür für Nischenprodukte. Laut Chef Hans-Georg Feldmeier werden die "mit der Lupe" ausgesucht.

