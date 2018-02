Einzelhandelsimmobilien und Fachmarktzentren sind für Immobilieninvestoren ein lukratives Geschäft. Dank der starken Konjunktur werden die Geschäfte in der Regel stark frequentiert - die Folge: niedrige Leerstände, steigende Mieten und damit höhere Gewinne. Während die Deutsche Konsum REIT und die DEFAMA den Gang an die Börse gewagt haben, will die FCR Immobilien AG über eine Anleihe wachsen. Diese kann jetzt gezeichnet werden.

