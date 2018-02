Ryanair verhindert per Klausel in den AGBs, dass Fluggäste ihre Rechte auf Entschädigung wahrnehmen. Die künftige GroKo will das per Gesetz stoppen.

Flugreisende in Deutschland müssen mitunter viel Geduld und Nerven aufbringen. Vor allem wenn die Flieger zu spät sind oder manche Flüge einfach gestrichen werden. Das Fluggastrechteportal EUclaim hat unlängst für das Jahr 2017 ermittelt, dass Lufthansa mit 855 Verspätungen über drei Stunden die unpünktlichste Airline in Deutschland ist. Konkurrent Ryanair folgt mit 607 Verspätungen auf Rang zwei. Dahinter kommt Eurowings mit 548 Verspätungen.

Bei Flugausfällen und massiven Verspätungen haben Passagiere häufig ein Recht auf finanzielle Entschädigung. Doch der Teufel steckt im Detail. Denn für solche Fälle, sogenannte Streuschäden, die mit kleinen Beträgen viele Verbraucher betreffen, gab es bisher keine praktikable Lösung. Untersuchungen zeigen, dass im Durchschnitt erst ab einem Schaden von knapp 2000 Euro der Klageweg beschritten wird.

Kommt es zu Verspätungen und Flugausfällen stehen Reisenden gemäß der EU-Fluggastrechteverordnung bis zu 600 Euro zu - drei Jahre rückwirkend. Laut EUclaim waren im vergangenen Jahr über zwei Millionen Passagiere entschädigungsberechtigt. Um zu ihrem Recht zu kommen, können Betroffene auch Portale wie EUclaim oder Flightright einschalten. Diese versuchen dann, die Ansprüche einzutreiben. Bei Erfolg erhält der Kunde ...

