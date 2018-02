Das Gesetz verpflichtet soziale Netzwerke, Hinweisen auf strafbare Äußerungen nachzugehen und zu löschen. Die Bundesregierung musste massive Kritik einstecken, nun zeigt sich Angela Merkel offen für Nachbesserungen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist zu Nachbesserungen am Gesetz gegen Hassbotschaften im Internet bereit. "Wir schauen jetzt natürlich, wie dieses Gesetz wirkt, was passiert, und wir werden es auch mit Sicherheit evaluieren", sagte die Kanzlerin in ihrer am Samstag veröffentlichten wöchentlichen Video-Ansprache. Es könne sein, "dass wir auch hier Veränderungen vornehmen müssen". Der Grundansatz, dass eine Regelung in dem Bereich nötig sei, bleibe aber absolut richtig. Das ...

