Hamburg (ots) - Steffen Kampeter, der frühere Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesfinanzminister, ist von den Arbeitgebern Ende Januar in den Fernsehrat des ZDF entsandt worden. Das meldet das Hamburger Medienmagazin 'new business' (www.new-business.de) in seiner am Montag, 5. Februar, erscheinenden Ausgabe. Kampeter ist Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände. Der 54-jährige CDU-Politiker gehörte insgesamt 16 Jahre dem Deutschen Bundestag an. Im ZDF-Fernsehrat nimmt Kampeter den Platz der bisherigen Arbeitgeber-Vertreterin Christina Ramb ein.



