Hamburg (ots) - Der Hamburger Spiegel-Verlag hat seine Druck-Verträge für das Nachrichtenmagazin 'Der Spiegel' mit den Druckereien Mohn Media (Bertelsmann) in Gütersloh und Stark Druck in Pforzheim zur Ausgabe 3/2018 um fünf Jahre verlängert. Das bestätigte ein Verlagssprecher auf Anfrage des Hamburger Medienmagazins 'new business' (www.new-business.de). Zu weiteren Details machte er keine Angaben. Laut Insidern produzieren beide Druckpartner weiterhin jeweils 50 Prozent der Gesamtauflage von über 800.000 Exemplaren.



'Der Spiegel' wird bereits seit Januar 2015 von den Offsetdruck-Unternehmen Mohn Media und Stark Druck hergestellt. Davor war Prinovis für die Produktion zuständig. Das Hamburger Nachrichtenmagazin wechselte Anfang 2015 vom Tiefdruck zum Offsetdruck. Die Bertelsmann-Tochter Gruner + Jahr ist mit 25,5 Prozent am 'Spiegel' beteiligt.



