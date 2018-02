Am Montag legt der neue Chef der US-Notenbank den Amtseid ab und tritt seine neue Aufgabe an. Doch schon bald dürfte er gefordert sein. Denn auf den aktuellen Konjunkturboom der Wirtschaft, folgt die Krise.

Stabwechsel an der Spitze der US-Notenbank: Am Montag legt der neue Fed-Chef Jerome Powell den Amtseid ab - einen Tag nach seinem 65. Geburtstag. Der gelernte Jurist übernimmt das Amt von Janet Yellen. Der Ökonomin sind in ihrer vierjährigen Amtszeit gleich zwei heikle Wendemanöver gelungen: Die Ära des Nullzinses wurde beendet, zudem ist der Abbau der in den Krisenjahren durch billionenschwere Konjunkturprogramme aufgeblähten Bilanz eingeleitet. US-Präsident Donald Trump gewährte der in der Fachwelt hoch angesehenen 71-Jährigen dennoch keine zweite Amtszeit, sondern entschied sich für seinen republikanischen Parteifreund Powell. Der langjährige Fed-Direktor gilt Investoren an der Börse als Garant der Stabilität, auch weil er unter Yellens Führung jede große Entscheidung abgenickt hat.

Wie Trump eilt dem neuen Fed-Chef der Ruf voraus, ein Wachstumsapostel zu sein. Die Förderung ...

